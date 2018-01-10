مقتل وإصابة 11 يمنياً في مجزرة للعدوان السعودي على صعدة

ارتكب طيران تحالف النظام السعودي اليوم مجزرة مروعة باستهدافه سوقاً شعبياً في مديرية كتاف بمحافظة صعدة اليمنية أسفرت عن مقتل وإصابة 11 يمنياً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر أمني في محافظة صعدة قوله:”أن طيران العدوان شن غارة على سوق شعبي بمديرية كتاف ما أدى إلى مقتل عشرة مواطنين وإصابة آخر في حصيلة أولية”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة هي الثالثة في محافظة صعدة اليوم ليرتفع عدد القتلى والجرحى إلى أكثر من عشرين شخصاً.

ولفت المصدر إلى ارتفاع حصيلة الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان اليوم في مديرية غمر بمحافظة صعدة إلى قتيلين وثلاثة جرحى كلهم نساء وأطفال.