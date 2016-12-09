مقتل وإصابة 25 إرهابياً في ريف اللاذقية الشمالي

أكد مصدر عسكري سقوط ما لا يقل عن 25 ارهابياً بين قتيل ومصاب خلال عملية نوعية للجيش والقوات المسلحة في اطار حربه على الارهاب التكفيري في ريف اللاذقية الشمالي.

وبحسب المصدر العسكري فإن وحدة من الجيش نفذت رمايات نارية مكثفة على محور تحرك ارهابيي /جبهة النصرة/ في محيط قرية فلة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية أسفرت عن //مقتل /7/ ارهابيين واصابة /18/ اخرين وتدمير سيارة مزودة برشاش//.