مقتل وإصابة 36 من مرتزقة النظام السعودي في اليمن

أعلن مصدر عسكرى يمنى مقتل واصابة 36 من مرتزقة نظام بني سعود اليوم خلال تصدي وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة تسلل لهم باتجاه منطقة الساق في مديرية بيجان بمحافظة شبوة اليمنية.

وأوضح المصدر لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ أن 16 من هؤلاء المرتزقة قتلوا بينهم متزعم ما يسمى /الكتيبة الخامسة/ واصيب عشرون اخرون كما تم تدمير اليتين عسكريتين لهم خلال المواجهات.

وواصل طيران النظام السعودي غاراته على الاحياء السكنية اليمنية ودمر منزلا والحق اضرارا مادية جسيمة بعدة منازل في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.