مقتل واعتقال 21 مشتبها بهم في عملية ضد ارهابيين بوسط مالي

قتل شخص على الاقل اليوم وتم اعتقال عشرين مشتبها بهم في عملية عسكرية نفذها جيش مالي ضد ارهابيين ينتمون الى تنظيم “القاعدة” الارهابي وسط البل اد.

وبحسب “AFP” الذي نقل عن مصدر في وزارة الدفاع المالية قوله: ان “العملية أسفرت عن اعتقال عشرين ارهابيا ومقتل شخص كان يهدد الجيش ورفض التوقف عند حاجز”.

وأوضح المصدر أن العملية نفذت في منطقة تشكل “قاعدة خلفية لانصار الداعية المتطرف امادو كوفا” مشيرا الى انتهاء عملية التطهير الواسعة في المنطقة.

وأنشأ الارهابي كوفا حركة مسلحة تنشط في وسط البلاد متحالفة مع /جماعة أنصار الدين/ الارهابية.

يشار الى ان شمال مالى سقط فى ربيع 2012 فى ايدى مجموعات ارهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة تم طرد القسم الاكبر منها في 2013 لكن مناطق برمتها لا تزال خارج سيطرة القوات المالية ومنذ 2015 اتسع نطاق الهجمات الى شمالي البلاد ووسطها وجنوبها.