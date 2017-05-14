مقتل وجرح عدد من مرتزقة النظام السعودي في عمليات متفرقة للجيش في جيزان وعسير

قتل وجرح عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته اليوم خلال عمليات متفرقة لوحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقتي عسير وجيزان.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري يمني قوله إن “عددا من جنود النظام السعودي سقطوا بين قتيل وجريح باستهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية لتجمعاتهم في مواقع الخشل والشبكة والدخان في جيزان كما تم قنص جندى سعودي في موقع الدفينية السعودي”.

ولفت المصدر إلى أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية “قنصت اثنين من مرتزقة جيش النظام السعودي في منفذ علب ودكت موقعي قمعة الشيخ إضافة إلى موقع مستحدث قبالة منفذ علب بعدد من القذائف”.

من جهة أخرى قال مصدر عسكري إن “القوة الصاروخية استهدفت تجمعات للمرتزقة شمال المخا بعدد من صورايخ الكاتيوشا” مشيرا إلى مقتل اثنين من مرتزقة العدوان وتدمير آلية عسكرية تابعة لهم.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية أعلنت في وقت سابق اليوم إسقاط طائرة استطلاع تابعة للنظام السعودي في محافظة حجة.