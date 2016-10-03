مقتل وجرح 23 عراقيا جراء تفجيرين إرهابيين في محيط العاصمة

قتل وأصيب 23 عراقيا اليوم جراء تفجيرين إرهابيين منفصلين وقعا اليوم في محيط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية قوله “إن إرهابيا انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب سوق شعبية في حي العامل جنوب غرب بغداد ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين”.

كما قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون بتفجير إرهابي آخر بعبوة ناسفة قرب سوق شعبية في منطقة سبع البور شمال بغداد.

وكانت بغداد شهدت الشهر الماضي عددا من الاعتداءات الإرهابية راح ضحيتها عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.