مقتل وجرح 33 شخصاً في تفجيرات إرهابية بمدينة جلال اباد الأفغانية

لقي ستة أشخاص على الاقل مصرعهم وأصيب اخرون في تفجيرات ارهابية منفصلة وقعت اليوم في مدينة جلال اباد شرق أفغانستان.

وبحسب وكالة “رويترز” التي نقلت عن عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم اقليم ننغرهار قوله: ان //سلسلة تفجيرات وقعت فى أجزاء مختلفة من مدينة جلال اباد عاصمة الاقليم على الحدود الافغانية مع باكستان ما تسبب بمقتل ستة اشخاص على الاقل واصابة 27 اخرين بجروح//.

ولم يعط خوجياني اي معلومات عن التفجيرات كما أشار الى انه لا يوجد حتى الان أي مؤشر على ما اذا كان تنظيم /داعش/ الارهابي ام حركة طالبان مسؤولين عن الهجمات.

ويعتبر اقليم ننغرهار القاعدة الرئيسية لإرهابيي /داعش/ الذين ظهروا فى أفغانستان العام الماضي.