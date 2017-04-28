مقتل وجرح 6 أشخاص بتفجير ارهابي ضرب العاصمة بغداد

قتل شخصان واصيب اربعة اخرون بجروح جراء انفجار ارهابي بسيارة مفخخة مساء اليوم وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع /السومرية نيوز/ عن مصدر فى الشرطة العراقية قوله ان //سيارة مفخخة انفجرت قرب قاطع مرور الرصافة في منطقة الكرادة وسط بغداد ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة// مبينا ان //هذه الحصيلة اولية وقابلة للزيادة//.

واوضح المصدر ان //قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثتى القتيلين الى الطب العدلى والجرحى الى مستشفى قريب لتلقى العلاج//.