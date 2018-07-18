مقتل يمنيين اثنين بقصف للعدوان السعودي

قتل يمنيان وجرح ثلاثة آخرون بقصف لقوات النظام السعودي على صعدة وانفجار قذيفة من مخلفاته في محافظة حجة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن “مواطنا استشهد وأصيب ثلاثة اخرون في قرية الفرش بمديرية حرض في محافظة حجة جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات العدوان”.

وأشار المصدر إلى وفاة يمني ثان متأثرا بجراحه إثر قصف مدفعي لقوات النظام السعودي على منطقة بني ذهل بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وواصل تحالف العدوان الذي يقوده نظام بني سعود قصفه الجوي والصاروخي مستهدفا أماكن متفرقة بمديريات محافظة صعدة مخلفا أضرارا مادية جسيمة فيها.