مقتل يمنيين اثنين جراء غارتين لطيران نظام بني سعود في صعدة

قتل يمنيان اثنان وأصيب آخرون جراء غارتين لطيران العدوان السعودي استهدفتا جبل مرع بمديرية باقم في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الغارتين استهدفتا منطقة جبل مرع بمديرية باقم ما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين واحتراق سيارتين بالإضافة إلى خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين.

كما شن طيران العدوان السعودي غارتين على منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب تسببتا بأضرار كبيرة في منازل ومزارع المواطنين.

وردا على اعتداءات بني سعود بحق المواطنين اليمنيين استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية تحصينات مواقع عسكرية سعودية وتجمعات لمرتزقتهم في جيزان وعسير بصواريخ يورقان وقذائف مدفعية أدت إلى سقوط قتلى في صفوف المرتزقة وإعطاب آليات لهم.