مقتل 10 مسلحين من جماعة أبو سياف الارهابية جنوب الفلبين

أعلن الجيش الفلبيني اليوم مقتل 10 مسلحين من جماعة أبو سياف الارهابية واصابة ستة اخرين خلال تبادل لاطلاق النار مع القوات الفلبينية جنوب البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن الميجر فيلمون تان المتحدث باسم قيادة منطقة مينداناو الغربية قوله: “ان القوات الفلبينية اشتبكت مع نحو 150 عنصرا من جماعة أبو سياف فى قرية باتيكول بمقاطعة سولو وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 10 مسلحين اضافة الى ثلاثة جنود”.

وشن ارهابيو جماعة أبو سياف سلسلة من الهجمات والتفجيرات وعمليات السطو والخطف بهدف الحصول على فدية فى مناطق عدة في الفلبين خلال السنوات الماضية.

وأصدر الرئيس رودريغو دوتيرتي أوامر بملاحقة ارهابيي أبو سياف موءكدا انه لا يعتزم ابرام اتفاق سلام معهم.