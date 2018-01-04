مقتل 11 أفغانياً بتفجير إرهابي في كابول

قتل 11 شخصاً بينهم عناصر من الشرطة وأصيب 25 آخرون بجروح جراء تفجير إرهابي انتحاري استهدف مجموعة من رجال الشرطة كانوا يحمون مظاهرة في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت فرانس برس عن نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي قوله:”إن انتحارياً فجر نفسه قرب عدد من الشرطة كانوا يحاولون ضمان أمن مظاهرة خرجت احتجاجاً على وفاة صاحب أحد المحال خلال عملية للشرطة استهدفت مهربي كحول ومخدرات”.

من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح نقل 11 جثة و 25 جريحاً إلى مستشفيات كابول مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام من مقتل 41 شخصاً واصابة أكثر من 80 في تفجير ارهابي نفذه انتحاري بمركز ثقافي في كابول.