مقتل 12 إرهابيا حاولوا التسلل إلى ايران

أعلن الحرس الثورة الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلي الحرس قضوا على خلية إرهابية تضم 12 عنصرا، حاولوا التسلل إلى الأراضي الإيرانية لتنفيذ عمليات إرهابية، مؤكدا بان جميع هؤلاء الإرهابيين قتلوا في هذه العمليات.

وذكر مسؤول عسكري إيراني، أن مقاتلي مقر “النجف الاشرف” التابع للحرس الثوري في المنطقة الحدودية بمحافظة كرمانشاه، اشتبكوا مع عدد من الإرهابيين وكانوا بصدد التسلل داخل لزعزعة الامن فيه.

وأضاف: “بعد أن حوصر الإرهابيون الأعضاء في هذه الخلية وكان عددهم 12 عنصرا من قبل مقاتلي الحرس الثوري، تم القضاء عليهم جميعا في اشتباكات عنيفة وضبطت بحوزتهم مقادير من الأسلحة”.