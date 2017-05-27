ضربة جوية تدمر رتلا لتنظيم داعش الإرهابي من 32 عربة

سقط 120 قتيلا على الأقل بين صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي خلال غارات للطيران الحربي الروسي على رتل آليات للتنظيم التكفيري كان متجها من الرقة إلى تدمر.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن “الطائرات الروسية قصفت أمس الأول قافلة لإرهابيي تنظيم “داعش” مؤلفة من 39 شاحنة بيك آب محملة بالأسلحة كانت في طريقها من الرقة إلى تدمر ما أسفر عن تدمير 32 شاحنة صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة ومقتل أكثر من 120 إرهابيا”.

وينفذ الطيران الحربي الروسي غارات على مواقع التنظيمات الإرهابية في سورية وذلك منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من حكومة الجمهورية العربية السورية واسفرت هذه الغارات عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير المئات من آلياتهم ومواقعهم.