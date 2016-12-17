مقتل 13 جنديا تركيا على الأقل وإصابة 48 في تفجير حافلة بمدينة قيصرية

قتل 13 جنديا تركيا على الأقل وأصيب 48 جراء تفجير حافلة كانت تقلهم في مدينة قيصرية وسط تركيا اليوم.

ونقلت أ ف ب عن الجيش التركي قوله.. إن “الجنود كانوا حصلوا على اذن لمغادرة مبنى القيادة العسكرية ليوم واحد” مضيفا.. إن الجرحى نقلوا على الفور إلى المستشفى وأنه من المحتمل أن يكون بينهم مدنيون.

وكان ثلاثة جنود أتراك قتلوا في الرابع عشر من تشرين الأول الماضي في انفجار عبوة ناسفة استهدف آليتهم بين محافظتي ماردين وديار بكر جنوب شرق تركيا كما أصيب في اليوم ذاته 12 جنديا تركيا بجروح في تفجيرين منفصلين لعبوتين ناسفتين في محافظتي وان وهكارى جنوب شرق البلاد.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان على محافظات جنوب شرق تركيا والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك ووسائل الإعلام الرافضة لسياساته إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.