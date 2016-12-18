مقتل 13 شخصاً بتحطم طائرة في أندونيسيا

أفادت السلطات الإندونيسية الأحد 18 كانون الأول، بأن 13 شخصا لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الإندونيسي في منطقة جبلية بمقاطعة بابوا شرق البلاد.

وقال إيفان أحمد رزقي تيتوس، مدير العمليات في وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، إن الطائرة التي تنتمي إلى طراز “لوكهيد سي-130 هيركوليس” وكانت تقل 13 شخصا على متنها، تحطمت نتيجة لاصطدامها بجبل أثناء مشاركتها في تدريبات عسكرية.

وأضاف المسؤول أن الطائرة أقلعت من مدينة تيميكا متوجهة إلى مدينة وامينا، وتحطمت في منطقة جبل ليزووا قرب وجهتها في حوالي الساعة 6:15 صباحا بالتوقيت المحلي (23:15 بتوقيت غرينيتش).