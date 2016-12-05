مقتل 13 شخصا في فيضانات وسط فيتنام

اعلنت السلطات الفيتنامية اليوم مصرع 13 شخصا جراء الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة وسط فيتنام مع توقعات بهطول المزيد منها خلال الايام القادمة.

ونقلت اسوشيتد برس عن مسؤولي مكافحة الكوارث المحليين قولهم اليوم ان الفيضانات التي تضرب المنطقة منذ أواخر الشهر الماضي تسببت بمقتل ستة أشخاص في مقاطعة بنه دنه وثلاثة في مقاطعة كوانغ نام كما لقي أربعة أشخاص اخرين مصرعهم في مقاطعة كوانغ نغاي والحقت أضرارا بالبنية التحتية وقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة.

وتعد منطقة وسط فيتنام واحدة من أفقر مناطق البلاد وعانت من فيضانات منذ الشهر الماضي وتسببت في مقتل نحو 50 شخصا كما أن فيتنام عرضة للفيضانات والعواصف التي تودي بمئات الاشخاص كل عام.