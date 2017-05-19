مقتل 14 إرهابياً وتدمير مربض هاون في دير الزور

أكد مصدر عسكرى مقتل 14 ارهابيا من تنظيم /داعش/ خلال ضربات مركزة لوحدات الجيش العربي السوري على تحركات ارهابيى التنظيم في دير الزور.

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش العاملة في دير الزور نفذت رمايات نارية دقيقة ومركزة ضد مقرات ومحاور تحرك تنظيم /داعش/ الارهابي في محيط المقابر ومحيط الفوج /137/.

ولفت المصدر الى أن الرمايات النارية اسفرت عن مقتل 14 ارهابيا للتنظيم التكفيري وتدمير مربض هاون وعربة مركب عليها رشاش.

وكانت وحدات من الجيش قضت امس على 17 ارهابيا من تنظيم /داعش/ خلال عمليات الجيش العربي السوري في محيط منطقة المقابر على الاطراف الجنوبية من مدينة دير الزور.