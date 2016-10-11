مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين في هجوم على مسجد بكابل

قتل ما لا يقل عن 14 شخصا وأصيب حوالي 30 آخرين في هجوم شنه مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، على مسجد في العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضحت وسائل إعلام أفغانية أن 3 أشخاص كانوا يرتدون زي رجال الشرطة اقتحموا مسجد الإمام علي وفتحوا النار على المصلين، وثم فجر أحد المهاجمين حزاما ناسفا.

وأشارت الوسائل إلى أن قوات الأمن المحلية تمكنت من تصفية أحد المسلحين في موقع الهجوم، لكن المسلح الثالث استطاع الهرب، مضيفة أن من بين ضحايا العملية 3 عناصر من الشرطة قتلوا في تبادل إطلاق نار مع المهاجمين.