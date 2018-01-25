مقتل 15 شخصا وجرح آخرين بسقوط حافلة ركاب في غواتيمالا

قتل 15 شخصا وجرح 30 آخرين إثر سقوط حافلة ركاب في غواتيمالا، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته بوابة برنسا ليبر.

ووفقا لبيانات أولية، وقعت المأساة في مقاطعة هويتينا نغو عندما حاول سائق عبور أماكن ضحله على ضفاف نهر بعد هطول أمطار غزيرة، لكن تدفق المياه كان قويا لدرجة أنه جر الحافلة التي سقطت في واد عمقه 40 مترا.

يذكر أن حوادث الطرق تحصد أرواح العشرات، منها ما وقع في تركيا السبت الماضي، إذ قتل 11 شخصا وصيب 46 على الأقل في حادثة تصادم حافلة مدرسية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أوزدمير كاكاكاك، حاكم مقاطعة “أسكي شهير” بوسط تركيا أن الحافلة التي تقل الطلاب اصطدمت بالأشجار على جانب الطريق السريع.

وأضاف أن جميع المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة وتم اعتقال السائق ومساعده.