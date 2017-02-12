مقتل 18 إرهابياً من «داعش» في صلاح الدين العراقية

قتل 18 عنصراً من إرهابيي تنظيم “داعش” في عمليات للجيش العراقي شمال محافظة صلاح الدين.

وصرحت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها اليوم الأحد، إن “إرهابيي داعش حاولوا الهجوم على القطعات الموجودة في قرية الشيخ علي ومنطقة الحراريات قرب مدينة بيجي وتصدت لهم القوات العراقية ما أدى إلى مقتل 18 إرهابياً والاستيلاء على عربتين وتدمير عدة عربات أخرى”.

هذا وأفاد مصدر في الشرطة العراقية بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر.. إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم قرب منطقة خان ضاري التابعة لقضاء أبو غريب غرب بغداد ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين” مضيفا..إن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه فيما تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج”.