مقتل 19 مسلحا جنوبي الفلبين

اعلن الجيش الفلبيني عن مقتل ما لا يقل عن 19 مسلحاً خلال المناوشات المستمرة بين قوات الجيش والجماعة المسلحة في مقاطعة لاناو ديل سور جنوب الفلبين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال ريستيتوتو باديلا قوله: “إن 13 جندياً من جانب الحكومة أصيبوا في اشتباكات متجددة مع جماعة ماوتي التي أصبحت تحتل مدينة بوتيغ”.

وأضاف المتحدث: إن “عدد الخسائر من الممكن أن يرتفع في نهاية العملية التي يتم شنها اليوم”.