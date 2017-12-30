مقتل 20 يمنيا في مجزرة جديدة ارتكبها طيران النظام السعودي

قتل عشرون يمنيا اليوم في مجزرة جديدة ارتكبها طيران النظام السعودي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت أن “طيران العدوان استهدف 3 سيارات بالقرب من أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة ما أدى إلى مقتل 20 شخصا في حصيلة أولية”.

وكان العشرات من اليمنيين سقطوا اليوم بين قتيل وجريح جراء غارات جديدة شنها طيران النظام السعودي على عدد من المناطق اليمنية من بينهم عشر نساء قتلن فى غارات على مزرعة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله: إن “عشر نساء قتلن اليوم في غارات شنها طيران العدوان السعودي على مزرعة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة”.

وأوضح المصدر أن “طيران العدوان شن غارة على منطقة تشدان بمديرية غمر في محافظة صعدة ما أدى إلى مقتل رجلين وامرأة وطفلة وإصابة آخرين وتدمير منزلين إضافة إلى مقتل مواطنين يمنيين اثنين بغارة استهدفت سيارتهما في منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية فيما أصيب مواطن في غارة استهدفت حفار مياه في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء”.

وأضاف المصدر: إن “طيران العدوان شن في محافظة صعدة أيضا ثلاث غارات على مديرية شدا وأربع غارات على مديرية باقم وثلاث غارات على مديرية الظاهر كما شن تسع غارات على منطقة العطفين وغارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية”.

إلى ذلك قال مصدر عسكري: إن “القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين في معسكر الحاجر في عسير كما تم قنص جندي سعودي في مجازة”.

وأضاف: إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الحداد وقرية الخل والمعنق وقايم زبيد كما قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقعي القرن والكرس وغرب قرية حامضة ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في قرية الخل ما ادى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم.

وحسب المصدر فقد قتل وأصيب عدد من المرتزقة في عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم في الغرفة والتبة البيضاء بمديرية المصلوب في الجوف مؤكدا إطلاق صاروخين نوع زلزال1 وزلزال2 على تجمعات المرتزقة في جبهتي يام وملح في نهم.