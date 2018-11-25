مقتل 21 عراقيا إصابة آخرين جراء السيول

أفادت وزارة الصحة العراقية أن عدد ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق متفرقة من العراق وصل إلى 21 قتيلا و180 مصابا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله في بيان إن “السيول التي ضربت عددا من المحافظات منذ ليلة الجمعة الماضية تسببت بوفاة 21 شخصا وإصابة 180 آخرين”.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنت أمس أفادت بمقتل 16 عراقيا واصابة 22 آخرين حيث شهدت العاصمة بغداد وصلاح الدين وعدد من المحافظات العراقية الأخرى منذ ليلة أمس الأول هطول أمطار غزيرة ما أدى الى حدوث سيول جارفة.