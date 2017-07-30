مقتل 22 من مرتزقة بني سعود في اليمن

أفاد مصدر عسكري يمني بأن طيران العدوان السعودي شن 10 غارات على أماكن متفرقة بمديرية شدا وخمس غارات على مديرية الظاهر وغارتين على مديرية كهلان واثنين على منطقة بركان بمديرية رازح بمحافظة صعدة شمال اليمن خلفت جميعها أضرارا بالغة بمنازل وممتلكات المواطنين.

وأضاف المصدر أن منطقتي آل الشيخ والبقعة بمديرية منبه في صعدة تعرضتا أيضا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف استهدف مزارع المواطنين والطرق والمنشآت العامة.

كما أوضح أن طيران العدوان استهدف أيضا بغارتين عنيفتين مديرية معين بالعاصمة صنعاء ما خلف أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

في سياق أخر، قتل 22 من مرتزقة بني سعود وأصيب 19 آخرون في عملية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية بمحاذاة معسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز.

مصدر عسكري يمني بين أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت تحركات المرتزقة بمحيط المعسكر ونفذت عملية نوعية باستهداف تجمعاتهم بصواريخ حرارية ما أدى إلى إحراق ثلاث آليات عسكرية محملة بالأفراد ومقتل من كان على متنها.

وأشار المصدر إلى أن طيران بني سعود استهدف بالخطأ تجمعات لمرتزقته بمديرية موزع ما أدى إلى مقتل عشرة منهم وإصابة ستة آخرين في حصيلة أولية.

وفي السياق ذاته، دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت لمرتزقة النظام السعودي في منطقتي عسير وجيزان، وتم قنص اثنين من المرتزقة غرب موقع نشمة بقطاع عسير وجندي سعودي في رقابة الزج.