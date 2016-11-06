مقتل 3 أشخاص بحادثة طعن في نيوجيرسي الأمريكية

قُتل ثلاثة أشخاص طعنا من بينهم طفلان كما أصيب 3 آخرين أمس في منزل بمدينة نيو أرك بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقال أنطوني أمبروز مدير السلامة العامة في نيو أرك قوله خلال مؤتمر صحفي إن رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى المنزل أمس عثروا على كل الضحايا الست الذين تعرضوا للطعن في الطابق الثاني وكان أحدهم قد توفي بالفعل.

وقالت السلطات إن اثنين توفيا فيما بعد متأثرين بجروحهما في حين نقل الثلاثة الآخرون إلى المستشفى.

ولم يكشف النقاب عن هوية المتوفين باستثناء أنهم طفلة عمرها ثماني سنوات وصبي عمره 11 عاما وامرأة عمرها 28 عاما.

وقيل إن الجرحى امرأة عمرها 29 عاما وصبي وصبية عمر كل منهما 13 عاما.

ووصفت حال المرأة بأنها مستقرة في حين لم تتوافر معلومات بشكل فوري عن حالة الطفلين.