مقتل 3 أطفال في تفجير ارهابي بمحافظة الانبار غرب العراق

قتل ثلاثة أطفال اليوم في تفجير ارهابي بعبوة ناسفة في ناحية البغدادي بمحافظة الانبار غرب العراق.

ووفقا لموقع “السومرية نيوز” الذي نقل عن مدير الناحية شرحبيل العبيدي قوله: //ان ثلاثة أطفال قتلوا بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي//.

من جهة اخرى اصيب ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من محال تجارية في حي البساتين شمال العاصمة العراقية بغداد.