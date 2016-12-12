مقتل 3 يمنيين بغارات العدوان السعودي على عدة محافظات يمنية

صرح مصدر يمني، اليوم الاثنين، أن 3 يمنيين قتلوا وأصيب آخرون ووقعت أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة جراء غارات جديدة لطيران العدوان السعودي على محافظات يمنية عدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المصدر إن “طيران العدوان شن 21 غارة على مناطق متفرقة بمديرية باقم بمحافظة صعدة اثنتان منها على منطقة الجذوة بقنابل عنقودية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين اخرين وذلك بالتزامن مع قصف صاروخي سعودي طال أماكن متعددة في المديرية خلف أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة”.

كما قتل شخص إثر قصف عشوائي لمرتزقة آل سعود على قرى ومنازل ليمنيين في مديرية حريب بيحان في محافظة مأرب.