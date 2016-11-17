مقتل 30 إرهابياً من «النصرة» بضربات جوية في حلب وحماة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 30 إرهابياً من “جبهة النصرة” في إدلب بغارات نفذتها مقاتلات “سو-33″ انطلاقا من حاملة الطائرات الروسية ” الأميرال كوزنيتسوف”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، أن قنوات استخباراتية أكدت مقتل أكثر من 30 إرهابياً، بينهم قيادات ميدانية مثل محمد هلال، وأبو جابر، وأبو البهاء أصفري الذي قام بتوحيد مسلحي “جبهة النصرة” في حلب وحماة.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الروسية وجهت الثلاثاء الماضي ضربات مكثفة استهدفت مواقع لـ”جبهة النصرة” وأسفرت عن مقتل عدد من مسلحيها وتدمير تحصيناتها.

وقد انضمت لهذه العملية العسكرية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات “كوزنيتسوف”، الفرقاطة “الأميرال غريغوروفيتش” الحاملة لصواريخ “كاليبر”.