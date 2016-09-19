مقتل 4 أشخاص بتصادم طائرتين شرق العاصمة الهنغارية

أعلنت السلطات الهنغارية مقتل 4 أشخاص جراء تصادم طائرتين صغيرتين قرب بلدة غودولو شرق العاصمة بودابست.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الطيران الهنغارية، اريكا بايكو، إن “الحادث وقع أمس خلال آخر يوم من مسابقة للقفز بالمظلات حيث كانت إحدى الطائرات عائدة إلى القاعدة بعد قفز مظليين منها بسلام وهي تحلق على ارتفاع 600 متر عندما فقد برج المراقبة الاتصال بها”.

وأضافت إن السلطات علمت فيما بعد أن تصادما وقع بين هذه الطائرة وطائرة أخرى لم تكن مشاركة في المسابقة ما أسفر عن مقتل قائد الطائرة الأولى وثلاثة ركاب بينهم طفل من الطائرة الثانية.