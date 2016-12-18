مقتل 4 مسلحين واحتجاز 2 هاجموا الشرطة في غروزني

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قادروف، أن قوات الأمن المحلية قضت على 4 مسلحين هاجموا، ليلة السبت إلى الأحد، عناصر الشرطة في العاصمة غروزني.

وأوضح قادروف أن أجهزة الأمن تلقت، ليلة 17 إلى 18 كانون الأول، معلومات عن تنفيذ مجموعة من المسلحين هجوما على أحد رجال الشرطة في منطقة أوكتيابرسكي بغروزني، واستيلائها على بندقيته وسيارته.

وأضاف الرئيس الشيشاني، أن المجموعة اقتحمت، بعد مرور دقائق عدة، منزلا تابعا لعنصر من الشرطة في منطقة أخرى بالعاصمة، لكنها لم تعثر عليه هناك وغادرت مكان الحادث.

واستطرد قادروف قائلا: “وتمكنت القوات الأمنية التي حاصرت مفترقات الطرق في المدينة، بعد مرور وقت وجيز، من العثور على السيارة التي كان فيها المجرمون، لكنهم دهسوا عنصرا من شرطة المرور وفتحوا النار على زملائه في محاولة منهم للفرار، لكن تم القضاء على العصابة خلال إطلاق النار المضاد عليها”.

وبين قادروف أن 4 مسلحين قتلوا جراء الحادث، فيما أصيب 2 آخران بجروح ونقلا إلى المستشفى، مشددا على عدم سقوط ضحايا بين رجال الأمن.