مقتل 5 أشخاص بانفجار أنبوب غاز في إيفانوفو الروسية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، الأحد 6 تشرين الثاني، جراء انفجار أنبوب غاز في أحد المباني السكنية بمدينة إيفانوفو الروسية، وفقا لوزارة الطوارئ الروسية.

وأوضحت الوزارة أن انفجار أنبوب الغاز وقع فجر الأحد بأحد المباني السكنية بمدينة إيفانوفو، ما أدى إلى انهيار جزئي في المبنى وأسفر عن مصرع 5 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة 9 آخرين.

وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء كافة سكان المبنى المتضرر من مكان الحادث ونقلهم إلى مركز إيواء مؤقت.

يذكر أن نحو 350 شخصا من رجال إطفاء الحرائق والطوارئ، إضافة إلى 68 قطعة من الآليات، يشاركون في إزالة آثار هذا الحادث، وأن السلطات المعنية بدأت التحقيق في ملابساته.