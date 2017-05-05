مقتل 5 أشخاص جراء تفجير ارهابي غرب مدينة الرمادي العراقية

قتل خمسة عراقيين وأصيب ستة اخرون جراء تفجير ارهابي انتحاري في سوق بقضاء حديثة غرب الرمادى بمحافظة الانبار العراقية.

ونقل موقع /السومرية نيوز/ عن مصدر امني عراقى قوله: ان //انتحاريا يقود سيارة مفخخة أقدم مساء اليوم على تفجيرها داخل سوق قضاء حديثة غرب مدينة الرمادى ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص واصابة ستة اخرين بجروح متفاوتة//.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان //قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت الاقتراب منه فيما نقل المصابون الى مستشفى قريب والجثث الى دائرة الطب العدلي//.

يذكر أن قضاء حديثة يشهد منذ منتصف عام 2014 هجمات ارهابية متكررة من قبل تنظيم /داعش/ الارهابي.