مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 في غارات لطيران النظام السعودي على محافظة الحديدة غرب اليمن

قتل خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون اليوم في غارات لطيران النظام السعودي على محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر موقع قناة المسيرة نت أن “طيران النظام السعودي شن سلسلة غارات على ساحل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة مستهدفا قوارب الصيادين ما أدى لسقوط خمسة شهداء وإصابة ثلاثة أشخاص”.

وأصيب شخصان أمس في غارة شنها طيران النظام السعودي على جسر جوبح في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

ويشن النظام السعودي الذي يعد الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذى يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وأدى إلى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن.