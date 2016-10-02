مقتل 5 جنود مصريين في العريش بسيناء

قتل5 جنود مصريين من قوة قطاع الأمن المركزي في العريش بسيناء بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار عليهم.

وقال مركز الإعلام الأمني المصري في بيان إن “مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار تجاه خمسة مجندين من قوة قطاع الأمن المركزي بالعريش أثناء عودتهم من إجازتهم الدورية”.

وكان أربعة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة المصرية قتلوا الأربعاء الماضي في هجوم إرهابي استهدف سيارة كانوا يستقلونها شمال سيناء.

من جهة أخرى تمكن الأمن الوطني المصري بمحافظة البحيرة من ضبط خلية إرهابية تضم 3 عناصر من متزعمي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.