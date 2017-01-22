مقتل 5 جنود مصريين في سيناء

قتل 5 جنود من قوات الأمن المصري الأحد 22 كانون الثاني برصاص عناصر مسلحة مجهولة، في أثناء عودتهم من إجازة شهرية مستقلين سيارة أجرة على طريق الحسنة – نخل بوسط سيناء.

وأوضحت مصادر أمنية، أن سيارة يستقلها مسلحون رصدت تحركات سيارة الجنود واستوقفتها، ومن ثم قاموا بإطلاق النار على الجنود الخمسة ولاذوا بالفرار.

وأشارت المصادر إلى أن جثث الجنود نقلت إلى مستشفى السويس العام، فيما بدأت القوات الأمنية عملية بحث وتحري لمعرفة الجهة المنفذة.

ولم تعلن،أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.