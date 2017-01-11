مقتل 5 دبلوماسيين إماراتيين بتفجير في أفغانستان

أكدت السلطات الإماراتية، الأربعاء 11 كانون الثاني، مقتل 5 من دبلوماسييها في أفغانستان، جراء التفجير الذي استهدف، الثلاثاء، محافظة قندهار جنوب البلاد.

وفي بيان صدر صباح الأربعاء نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”، نعى رئيس الدولة الشيخ، خليفة بن زايد آل نهيان، القتلى الإماراتيين، قائلا إنهم كانوا ضمن وفد مكلف بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان. وتابع أن الوفد كان مكوناً من، محمد علي زينل البستكي، وعبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي، وأحمد راشد سالم علي المزروعي، وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي، وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحماد.

ولم يشر البيان إلى حالة السفير، جمعة محمد عبدالله الكعبي، أو عدد المصابين الإماراتيين في الحادث .