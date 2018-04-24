مقتل 5 رجال شرطة بتفجير انتحاري في كويتا الباكستانية

قتل خمسة من أفراد الشرطة وأصيب سبعة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء تفجير انتحاري في مدينة كويتا بولاية بلوشتان جنوب باكستان.

وذكرت قناة GeoTV التلفزيونية، نقلا عن الخدمة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية، أن الهجوم الانتحاري هو الثالث خلال الساعات الـ24 الماضي، موضحة أن انتحاريين اثنين، خططا لاستهداف مركز لحرس الحدود الباكستاني جنوبي كويتا، تمت تصفيتهما على يد قوات الأمن في منطقة ميان غوندي، قبل تنفيذهما الهجوم.

وأفادت القناة بأن التفجير الأخير وقع على طريق مطار كويتا، مضيفة أن الشرطة الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جماعة متطرفة باكستانية حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.