مقتل 5 يمنيين بقصف العدوان السعودي على صعدة

قتل 5 يمنيين بينهم أمراة، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طيران العدوان السعودي عدة مناطق في اليمن.

وذكرت مصادر يمنية أن امرأة قتلت اثر شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات طالت مناطق آل الزماح والجذوة والسداد بمديرية باقم بمحافظة صعدة.

وفي تعز قال مصدر يمني.. “إن شخصين قتلا جراء قصف مروحية أباتشي تابعة للعدوان السعودي الخط الرئيسي الرابط بين المخا وباب المندب فيما قتل شخصان اخران في استهداف مروحية أباتشي تابعة لتحالف العدوان قارب صيد على ساحل منطقة الجديد في باب المندب”.

وأضاف المصدر.. إن 4 نساء أصبن جراء استهداف مرتزقة العدوان منزلا في منطقة الزبيرة بمديرية حيفان.