مقتل 5 يمنيين في غارات لطيران العدوان السعودي على محافظة تعز

قتل 5 مدنيين يمنيين من جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي على عدد من المحافظات اليمنية.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر عسكري قوله اليوم إن “طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 51 غارة على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية أسفرت إحداها عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أربعة آخرين في منطقة البرح بمحافظة تعز”.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 17 غارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة استهدفت منازل وسيارات المواطنين ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد المصدر أن طيران العدوان السعودي استخدم قنابل عنقودية في القصف على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه كما استهدف بغارات جوية مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ووادي شواق وصابر بمحافظة الجوف.

من جهته رد الجيش اليمني بالتعاون مع اللجان الشعبية على العدوان السعودي ونفذ عمليات عسكرية على مواقع النظام السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان.

واستهدف الجيش اليمني تجمعات مرتزقة العدوان في محافظات تعز ولحج والجوف ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم وتدمير آلياتهم.