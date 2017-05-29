مقتل 6 إرهابيين بعمليات عسكرية غرب دير الزور

سقط أكثر من 6 إرهابيين قتلى من تنظيم “داعش” في رمايات نارية لوحدات من الجيش العربي السوري على محور تحرك وتحصينات إرهابيي التنظيم غرب مدينة دير الزور.

وصرح مصدر ميداني أن قوات الجيش “نفذت رمايات نارية مركزة على محور تحرك مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” كانت تتحرك جنوب غرب تلة الصنوف ما أدى إلى مقتل 6 من أفرادها وتدمير عربة مركب عليها مدفع عيار 57 مم”.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “دمرت 4 نقاط محصنة لإرهابيي التنظيم التكفيري وأوقعت عددا منهم قتلى ومصابين في رمايات دقيقة على تجمعاتهم وتحصيناتهم في منطقة تلول الغار” في محيط مدينة دير الزور.