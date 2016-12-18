مقتل 7 مسلحين في عملية أمنية في عاصمة الشيشان

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قادروف أن 7 مسلحين قتلوا وألقي القبض على 4 آخرين، في عملية أجرتها قوات الأمن الشيشانية في العاصمة غروزني وضواحيها.

وأفاد قادروف في منشور على صفحته في موقع “إنستاغرام”، مساء الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول، بانتهاء العملية الأمنية، مشيرا إلى أن ثلاثة من المسلحين المقبوض عليهم نقلوا إلى المستشفى وهم مصابون بطلقات نارية.

وجاءت في وقت سابق من الأحد أنباء عن مقتل خمسة مسلحين في العملية الأمنية التي ترأسها الرئيس الشيشاني شخصياً.

وفي وقت سابق من الأحد، أورد قادروف عن القضاء على خمسة مسلحين في العملية، موضحا أن الحديث يدور عن بقايا العصابة التي ارتكب أعضاؤها جرائم في غروزني مساء السبت وفجر الأحد. وأشار الرئيس الشيشاني إلى أن مستوى الاحتراف العالي مكن رجال الأمن من القضاء على أفراد العصابة.

وذكر أن الأجهزة المعنية تقوم حاليا بالتعرف على هوية المسلحين.

فيما نقلت وكالة “تاس” الإخبارية الروسية عن مصدر أمني محلي أن أحد عناصر الشرطة توفي إثر إصابته بجراح بليغة أثناء العملية.

وبعد ظهر الأحد، نقلت وكالة “تاس” الإخبارية الروسية عن مصدر لها أن الشرطة تبحث عن ثلاثة مسلحين تمكنوا من الفرار، بعد اعتداءاتهم على رجال الأمن في منطقة “ستاروبروميسلوفسكي” وسط غروزني.

وبحسب أجهزة الأمن المحلية، فإن المسلحين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، غادروا أماكن سكنهم السابقة، وانضموا إلى خلية لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وكان رمضان قادروف أعلن، السبت، أن “مجموعة من المجرمين” هاجمت رجال الشرطة في منطقة “أوكتيابرسكي” في غروزني. وأوضح أنهم دهسوا أحد أفراد شرطة المرور لدى محاولته احتجاز سيارتهم، وأطلقوا النار وحاولوا الفرار من مكان الحادث. وأفاد قادروف بأن أربعة من المهاجمين قتلوا فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى.