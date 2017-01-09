مقتل 9 عناصر من الأمن المصري بهجوم مسلح غرب العريش

قتل 9 من رجال الأمن المصريين وأصيب 15 آخرون بينهم 4 مدنيين اليوم الاثنين، في هجوم إرهابي استهدف كميناً أمنياً غرب العريش.

وقالت مصادر أمنية وطبية: إن “9 من رجال الأمن قتلوا فيما أصيب 11 اخرون بجروح وتم نقل 4 مدنيين من موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف كمين المساعيد الأمنى غرب العريش” مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف تواصل نقل ضحايا الحادث مع إغلاق المنطقة وشن حملات أمنية موسعة، وفق موقع “اليوم السابع” المصري.

وبحسب مصدر أمني فان “مجموعة إرهابية أطلقت النار على الكمين وبعد تبادل إطلاق النيران اقتحمت سيارة مفخخة الموقع وانفجرت وسقط شهداء وجرحى من صفوف القوات وتضررت منازل مواطنين”.