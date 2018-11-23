مقتل2من الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح على قنصلية الصين بكراتشي

قتل شرطيان باكستانيان اليوم خلال اشتباك مع مسلحين حاولوا اقتحام قنصلية الصين في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

ونقلت (ا ف ب) عن جاويد عالم أودو الضابط في الشرطة الباكستانية قوله إن “عددا من المسلحين قد يصل إلى أربعة حاولوا دخول القنصلية الصينية واعترض حراسنا طريقهم عند نقطة مراقبة أولى وجرى تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة”.

وأعلن ما يسمى “جيش تحرير بلوشستان” مسؤوليته عن الهجوم.

وكان ثلاثة من قوات حرس الحدود الباكستاني قتلوا وأصيب أربعة آخرون يوم الأحد الماضي إثر انفجار قنبلة في منطقة مارجات بإقليم بلوشستان.