مقتنيات يسمح بـ”سرقتها” من الفنادق!

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية نتيجة استطلاع، أجرته مع موظفي الفنادق في بريطانيا، دونت فيها قائمة بمقتنيات فندقية من الممكن “سرقتها” وأخرى يمنع أخذها. ومن بين الأشياء المسموح أخذها رسميا من غرف الفنادق لدى إقامتك فيها: مختلف عبوات الشامبو والسوائل الخاصة بالحمام والكريمات والنعال التي توضع في الغرف. وعلق مدير سلسلة فنادق سافوي قائلا: “أخذ لوازم الحمام من الشامبو وسوائل التنظيف ونعال الغرف ذات الاستعمال لمرة واحدة أمر عادي جدا”. كما تسمح عدة فنادق لضيوفها بأخذ المظلات أيضا، فوفقا لموظف فندق “براونس هوتيل”، ديفيد يونغ، فإن الفندق لن يغرم زبائنه بسبب سرقة مظلة “علاوة على ذلك فإن هذه الخطوة مفيدة جدا في عالم التسويق”، ومع ذلك لا يوافق جميع أصحاب الفنادق عليها.

وقال يونغ: “يمكن لزبائن الفندق أخذ الدفاتر والأقلام التي تحمل العلامة التجارية للفندق بكل سهولة فإن ذلك يساعد على الترويج له”. وذكرت القائمة أيضا بعض المقتنيات التي يمنع أخذها من الفنادق ومنها الوسائد، وإذا حصل ذلك فإن النزيل يدفع غرامة. وتضرب الصحيفة مثالا، حادثة اكتشاف سرقة وسادة من قبل نزيل في أحد الفنادق، حيث أرسل له مدير الفندق رسالة تقول: “نحن سعداء جدا لأنك أحببت وسادتنا! ستجد الفاتورة مرفقة بالرسالة يرجى تحويل المبلغ المذكور إلى حساب الفندق”. وأظهر الاستطلاع عدم إمكانية سرقة بطاريات أجهزة التحكم عن بعد أو الكتب المقدسة إن وجدت، كذلك يمنع أخذ أرواب الحمام وورق التواليت.