مقدمة من أطفال روسيا.. توزيع حقائب مدرسية في أم طبيب بالسويداء

تم أمس توزيع مجموعة هدايا وألعاب وحقائب مدرسية على نحو 300 طفل في قرية أم ضبيب ومحيطها بريف السويداء الشمالي الشرقي مقدمة من أطفال روسيا الاتحادية.

وشمل التوزيع أطفالا في الصف الأول بمدرسة الشهيد حمد سلوم الحلقة الأولى للتعليم الأساسي في قرية أم ضبيب، وعددا من أطفال الروضات في قرى أم ضبيب ونمرة وتيما بالمنطقة.

وعبر محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي خلال مشاركته في توزيع الهدايا عن شكره وتقديره لجمهورية روسيا الاتحادية شعبا وجيشا وقيادة ووقوفها إلى جانب سورية في جميع المجالات التي من شأنها تعزيز صمود الشعب السوري في مواجهة الإرهاب والذي سيثمر بانتصار مظفر عليه بفضل تعاضد الشعبين الصديقين.

وأشار ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم بالمنطقة الجنوبية العقيد يوري إلى أن هذه المساعدات عبارة عن هدايا رمزية مقدمة من أطفال روسيا لأطفال سورية مع استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري في عموم أراضي سورية وذلك في إطار دعم روسيا الاتحادية لها على جميع الأصعدة، معربا عن أمله في عودة الامن والسلام إلى ربوع سورية لتعيش بوئام وازدهار كما كانت سابقا.

وعبرت مديرة المدرسة ومشرفات الروضات عن شكرهن لهذه اللفتة التي تزرع الفرحة في قلوب الأطفال وتخفف الأعباء عنهم كما عبر العديد من الأطفال عن فرحتهم بهذه الهدايا وشكرهم لروسيا.