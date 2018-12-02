مقدمة من «الفاو».. زراعة الحسكة توزع منحة بذار قمح

وزعت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة منحة بذار لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو.

وأوضح مدير الزراعة بالمحافظة المهندس عامر سلو أن الكمية الإجمالية المخصصة للتوزيع 1000 طن من القمح وبمعدل 200 كيلوغرام لكل مستفيد في مناطق مركدا – الشدادي – الحسكة – الهول – تل حميس – القامشلي – عامودا – أبو راسين – تل تمر – تل براك والقحطانية، مؤكدا استمرار عمليات التوزيع وفق المناطق المستهدفة حيث وزع لتاريخه نحو 650 طنا من إجمالي الكمية المخصصة.

وأشار سلو إلى أهمية المنحة المقدمة والتي تسهم في مساعدة الفلاحين أصحاب الحيازات الصغيرة بزراعة أراضيهم ولا سيما أن البذار الموزعة ذات جودة عالية وتم استجرارها من فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالحسكة، لافتا إلى أن عمليات التوزيع أسهمت بشكل كبير في تخفيض أسعار البذار في السوق السوداء ولا سيما أنها شهدت ارتفاعا كبيرا مع بداية عمليات الزراعة.

ويستمر مزارعو الحسكة بعمليات زراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية في كافة مناطق الاستقرار الزراعي.