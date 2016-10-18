مقدمة من روسيا.. توزيع مساعدات غذائية على أهالي حضر في القنيطرة

تم اليوم توزيع مساعدات غذائية مقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية الى اهالي قرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي وذلك بالتعاون مع المحافظة.

وأشار محافظ القنيطرة احمد شيخ عبد القادر خلال عملية التوزيع إلى أن المساعدات الروسية المتواصلة تعبر عن العلاقة التي تربط سورية وروسيا شعبا وحكومة ووقوفهم إلى جانب السوريين في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة.

ونوه المحافظ بمواقف روسيا الاتحادية الثابتة في دعم سورية في المحافل الدولية ولاسيما في مجلس الأمن الدولي ومنعها تمرير أي مشروع قرار يمس بسيادة الدولة السورية.

من جانبه بين ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم العقيد الكسي إلى أن المساعدات تتضمن 3 أطنان من الطحين وسلالا تحتوي حلويات خاصة بالأطفال، لافتا إلى أن كل مواطن في روسيا يشعر بهموم السوريين ويتقاسم معهم آلامهم التي فرضتها الحرب الارهابية التي تشن على بلدهم.