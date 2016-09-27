مقديشو.. مقتل صحفي صومالي بأيدي مسلحين

اغتال مسلحون في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم صحفيا صوماليا يعمل في اذاعة شعبية بمقديشو في ثاني حادث من نوعه خلال العام الجاري.

وذكرت وكالة فرانس برس ان الصحفي القتيل عبد العزيز محمد على الذي يعمل في اذاعة محلية قتل بعدة رصاصات خلال زيارته والديه في حي يقشيد فى شمال مقديشو.

وكان مسلحون قتلوا بالرصاص في حزيران الماضي منتجة ومقدمة البرامج في اذاعة مقديشو المملوك للحكومة في العاصمة مقديشو.