مقدّمة من «الصحة».. «8» أطنان من الأدوية لمشفى القامشلي الوطني

صرّح مدير عام الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب أن الهيئة استلمت أمس «8» أطنان من الأدوية والمعدات الطبية من وزارة الصحة، مشيرا الى أن الكميات الواصلة تم نقلها جوا إلى مطار القامشلي، وتتضمن سيرومات وأدوية لكل أقسام الهيئة إضافة إلى المستلزمات الطبية الخاصة بعمل الأقسام والعمليات والعناية المشددة وقسم الكلى.

وأكد العاكوب سعي الهيئة إلى تأمين كل المستلزمات الطبية لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، منوها بأن وزير الصحة الدكتور نزار يازجي وعد خلال تفقده مقر الهيئة منتصف الأسبوع الماضي بزيادة المخصصات الدوائية ولا سيما السيرومات ومحاليل أجهزة غسيل الكلى.